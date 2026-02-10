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Sant Kabir Nagar News: आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए चलाया अभियान

Mon, 02 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 03:00 AM IST
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Campaign launched to make Ayushman card
संतकबीरनगर। लोगों को पांच लाख तक के नि:शुल्क इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाया जा रहा है। मंगलवार को इसके लिए विभिन्न स्वास्थ्य उपकेंद्रों व सीएचसी पर अभियान चलाकर आयुष्मान कार्ड बनवाया गया।
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सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खलीलाबाद के अधीक्षक डॉ. उमर हशमत अंसारी ने बताया कि शासन के निर्देश पर अभियान चलाकर आयुष्मान कार्ड बनवाया जा रहा है। इस अभियान में सीएचओ, एएनएम, आशा संगिनी और आशा को लगाया गया है। अभियान के दौरान 70 से अधिक उम्र वालाें का आयुष्मान कार्ड बनवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह अभियान आगे भी चलता रहेगा।
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उन्होंने बताया कि खलीलाबाद सीएचसी पर 25 लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। इसके साथ ही उपकेंद्रों पर भी करीब 150 से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। इस अभियान की नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को उपकेंद्र गिरधरपुर, गड़सरपार, फेरूसा, कर्री, सिकरी, विश्वनाथपुर, बनकटिया आदि स्थानों पर आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। इसमें प्रियंका, रीमा, नेहा सिंह, आदित्य सक्सेना, संध्या आदि ने भागीदारी निभाई है। संवाद
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