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गोपियापुर निवासी धर्मेंद्र यादव टेंपो चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता था। उसके भाई जितेंद्र यादव के अनुसार, छठ पूजा के दिन रविवार सुबह करीब नौ बजे धर्मेंद्र घर से अकेले निकला था। देर शाम तक वापस नहीं लौटने पर परिजन ने उसकी तलाश की लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद सोमवार को धनघटा थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई।मंगलवार को मुखलिसपुर बैराज के पास कुआनो नदी किनारे गए कुछ ग्रामीणों ने पानी में शव उतराता देखा। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र पाठक, चौकी प्रभारी जय हिंद और कांस्टेबल तबरेज आलम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। इस दौरान पहुंचे जितेंद्र यादव ने शव की पहचान अपने भाई के रूप में की।पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर, युवक की मौत को लेकर गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। कुछ ग्रामीणों ने पारिवारिक कलह की आशंका जताई है, हालांकि परिजन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। धर्मेंद्र की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही चल सकेगा।