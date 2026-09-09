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Sant Kabir Nagar News: 14 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए

Fri, 09 Oct 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 03:00 AM IST
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Ayushman cards were made for 14 people.
संतकबीरनगर। शासन के निर्देश पर पात्र लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए चल रहे अभियान के तहत बुधवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खलीलाबाद में शिविर लगाया गया। इस दौरान 14 लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया गया है।
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सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खलीलाबाद के अधीक्षक डॉ. उमर हसमत अंसारी ने बताया कि आयुष्मान योजना का लाभ पात्रों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बुधवार को सीएचसी खलीलाबाद में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनवाया गया है।
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उन्होंने बताया कि आगे भी आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे। संवाद ा
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