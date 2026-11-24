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संतकबीरनगर। पात्र लोगों को आयुष्मान योजना से जोड़ने के लिए मंगलवार को सीएचसी खलीलाबाद में शिविर लगाया गया। इस दौरान 12 पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। सीएचसी अधीक्षक उमर हसमत अंसारी ने बताया कि शासन के निर्देश पर आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान चल रहा है। इस के तहत सीएचसी खलीलाबाद में यह शिविर आयोजित किया गया। इसमें पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। अधीक्षक ने यह भी बताया कि आगे भी आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविर लगाए जाएंगे। जो लोग योजना के पात्र हैं, वे सीएचसी पहुंचकर अपना कार्ड बनवा सकते हैं। इस दौरान आयुष्मान मित्र अनिल कुमार, दिनेश चौधरी, अखिलेश चौधरी और नंदलाल उपस्थित रहे। संवाद