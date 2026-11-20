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संतकबीरनगर। यातायात माह नवंबर के तहत शुक्रवार को बैरमपुर के एक निजी विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें यातायात पुलिस ने छात्र-छात्राओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। यातायात प्रभारी परमहंस ने बच्चों को बाईं ओर चलने, दाएं-बाएं देखकर सड़क पार करने की जानकारी दी। उन्होंने यातायात संकेतों व सिग्नल के पालन पर जोर दिया। दोपहिया वाहन पर हेलमेट और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य बताया। परमहंस ने नाबालिगों को वाहन न चलाने की अपील की। उन्होंने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के प्रयोग और तेज गति से बचने को कहा। संवाद