फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Anti-larval spraying in flood-affected villages

Sant Kabir Nagar News: बाढ़ प्रभावित गांवों में एंटी लार्वा का छिड़काव

Fri, 28 Aug 2026 11:37 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:37 PM IST
विज्ञापन
Anti-larval spraying in flood-affected villages
धनघटा। सरयू में आई बाढ़ के बाद धनघटा तहसील क्षेत्र के प्रभावित गांवों में मच्छरों के बढ़ते प्रकोप और दूषित पानी की समस्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अभियान चलाया। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने गांवों में पहुंचकर एंटी लार्वा का छिड़काव किया और ग्रामीणों को संक्रामक बीमारियों से बचाव के उपाय बताए।
विज्ञापन

हाल ही में सरयू में आई बाढ़ से तहसील क्षेत्र के करीब 22 गांव प्रभावित हुए थे। बाढ़ के दौरान ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर लोग नाव के सहारे जरूरी कामकाज निपटाने को मजबूर रहे। बाढ़ का पानी उतरने के बाद कई हैंडपंपों से दूषित पानी आने की शिकायत सामने आई। वहीं घरों के आसपास जमा कीचड़ और गंदे पानी के कारण मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया।
विज्ञापन

बाढ़ प्रभावित गांव ढोलबजा में जिलाधिकारी और मंडलायुक्त ने पहुंचकर ग्रामीणों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली थी। ग्रामीणों ने अधिकारियों को मच्छरों के बढ़ते प्रकोप और दूषित पानी की समस्या से अवगत कराया। इस पर मंडलायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दवा का छिड़काव कराने समेत आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैंसर बाजार के अधीक्षक डॉ. जितेंद्र चौधरी ने बताया कि बाढ़ प्रभावित सभी गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें भेजी गई हैं। टीमों ने एंटी लार्वा का छिड़काव शुरू कर दिया है। ग्रामीणों को साफ-सफाई रखने, दूषित पानी का इस्तेमाल न करने और संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने की जानकारी भी दी जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed