फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Youth brutally murdered over old enmity in Sant Kabir Nagar

यूपी: पुरानी रंजिश में युवक की बेरहमी से हत्या, मिर्च डालकर फरसे से काटा; गुस्साए लोगों ने बाईपास जाम किया

Wed, 23 Sep 2026 12:42 PM IST
Rohit Singh संवाद न्यूज एजेंसी, संतकबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संतकबीर नगर Published by: Rohit Singh Updated Wed, 23 Sep 2026 12:42 PM IST
सार

कोतवाली खलीलाबाद के भगठान गांव में मंगलवार दोपहर पुरानी रंजिश में 35 वर्षीय ब्रह्मानंद यादव की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि विपक्षियों ने घात लगाकर पहले आंख में मिर्च पाउडर डाला, फिर बाइक से गिराकर लाठी-डंडा और फरसे से हमला कर दिया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

विज्ञापन
Youth brutally murdered over old enmity in Sant Kabir Nagar
हत्या के बाद रोते बिलखते परिजन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

 कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र के भगठान गांव में मंगलवार की दोपहर बाद पुराने रंजिश को लेकर एक युवक की मारपीट कर हत्या कर दी गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने शव को मेंहदावल बाईपास ओवरब्रिज के नीचे शाम लगभग 5 बजे रखकर हंगामा करना शुरु कर दिया।
विज्ञापन

सूचना के बाद एएसपी, सीओ व कई थाना की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। पुलिस अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों को समझा-बुझाकर शव को जिला अस्पताल स्थित मोर्चरी भिजवाया। विश्वस्त जानकारों के अनुसार कोतवाली पुलिस ने मामले में दो संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, भगठान गांव निवासी दयाराम व गांव के ही एक परिवार के बीच काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था। आसपास के लोगों की मानें तो पूर्व में भी दोनों पक्षों के बीच मारपीट व विवाद हुआ था। मंगलवार को ब्रह्मानंद यादव 35 वर्ष पुत्र दयाराम तीन बजे के बास पास बाइक से घर से गिठनी बाजार जा रहे थे।
विज्ञापन

आरोप है कि रास्ते में विपक्षी पहले से ही सुनियोजित तरीके से घात लगाकर बैठे थे। ब्रह्मानंद के पहुंचते ही अचानक लाल मिर्च पाउडर उनकी आंख में डाल दिया, जिससे वह बाइक समेत जमीन गिर गए। इसके बाद आरोपियों ने बेरहमी से लाठी डंडा, फरसा से हमला कर दिया, जिससे काफी गंभीर चोटें आई।

घटना की सूचना के बाद परिजन उन्हे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। मौत से बौखलाए लोगों ने शव को मेंहदावल बाईपास ओवर ब्रिज के नीचे रखकर जाम कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed