Sant Kabir Nagar News: पाॅक्सो एक्ट में वांछित आरोपी को किया गिरफ्तार

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लोहरौली। दुधारा थाना क्षेत्र में पाॅक्सो एक्ट और बीएनएस की विभिन्न धाराओं में वांछित आरोपी ताहिर को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। उसे मूडाडीहा खुर्द से उसरा शहीद बाजार की तरफ जाने वाले मार्ग पर स्थित पुलिया के पास से दोपहर में काबू किया गया। आरोपी को अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए न्यायालय भेज दिया गया।पुलिस के अनुसार, अपराधियों और वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। रविवार को दुधारा पुलिस क्षेत्र में गश्त और वांछित आरोपियों की तलाश में थी। इसी दौरान मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने ताहिर निवासी मूडाडीहा खुर्द को गिरफ्तार कर लिया।पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता की ओर से लगाए गए आरोपों की विवेचना की जा रही है। आरोप है कि वह पीड़िता पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहा था और धमकी दे रहा था।पुलिस ने बताया कि आरोपी विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ समस्त विधिक कार्रवाई पूरी करके संबंधित न्यायालय प्रस्तुत कर दिया।