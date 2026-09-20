Sant Kabir Nagar News: नवभारत साक्षरता परीक्षा में शिक्षार्थियों मेंे दिखा उत्साह

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लोहरैया। नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत रविवार को लोहरैया क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में साक्षरता परीक्षा आयोजित की गई। इसमें शिक्षार्थियों ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। परीक्षा के दौरान उम्रदराज शिक्षार्थियों में भी खासा उत्साह देखने को मिला।प्राथमिक विद्यालय संठी, उच्च प्राथमिक विद्यालय बभनौली, प्राथमिक विद्यालय बभनौली और उच्च प्राथमिक विद्यालय गरथवलिया समेत क्षेत्र के सभी संबंधित विद्यालयों में परीक्षा आयोजित की गई।परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे शिक्षार्थियों को प्रश्न पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई गईं। शिक्षकों ने आवश्यक निर्देश देते हुए उन्हें परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। शिक्षार्थियों ने मनोयोग से प्रश्नों को हल किया।खंड शिक्षा अधिकारी हैंसर बाजार ज्ञान चंद्र मिश्र ने परीक्षा के दौरान शिक्षार्थियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि नवभारत साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य निरक्षर व्यस्कों को पढ़ने-लिखने में सक्षम बनाने के साथ ही उन्हें दैनिक जीवन में उपयोगी ज्ञान से जोड़ना है। उन्होंने शिक्षकों को परीक्षा व्यवस्थित, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि साक्षरता केवल पढ़ना-लिखना सीखने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है और अपने अधिकारों व जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होता है। परीक्षा में शिक्षार्थियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी साक्षरता अभियान की सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।