Sant Kabir Nagar News: शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोपी गिरफ्तार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

एसओ सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि अमित नामक युवक ने उसे शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया। बाद में आरोपी शादी से मुकर गया और अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा।किशोरी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले में उपनिरीक्षक विनय राय और आरक्षी सचिन मिश्रा की टीम ने बुधवार की सुबह आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया।थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।