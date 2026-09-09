Sant Kabir Nagar News: शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोपी गिरफ्तार
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 03:00 AM IST
Updated Fri, 09 Oct 2026 03:00 AM IST
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धर्मसिंहवा। थाना क्षेत्र के एक गांव की 17 वर्षीय किशोरी को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और धमकी देने के आरोप में पुलिस ने बुधवार को आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। उसे न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया।
एसओ सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि अमित नामक युवक ने उसे शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया। बाद में आरोपी शादी से मुकर गया और अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा।
किशोरी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले में उपनिरीक्षक विनय राय और आरक्षी सचिन मिश्रा की टीम ने बुधवार की सुबह आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया।
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थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
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एसओ सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि अमित नामक युवक ने उसे शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया। बाद में आरोपी शादी से मुकर गया और अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा।
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किशोरी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले में उपनिरीक्षक विनय राय और आरक्षी सचिन मिश्रा की टीम ने बुधवार की सुबह आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया।
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थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।