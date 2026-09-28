Sant Kabir Nagar News: युवती को बहला-फुसलाकर भगाने व दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

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महुली थाने में गत 25 सितंबर को एक महिला ने तहरीर दी थी। आरोप था कि क्षेत्र के नौरंगिया निवासी आदित्य यादव उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने तेजी से साक्ष्य संकलन शुरू किया और आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही थी। रविवार को महुली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि वांछित आरोपी भगता मोड़ के पास मौजूद है। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी आदित्य यादव को गिरफ्तार कर लिया।

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संतकबीरनगर। स्थानीय थाना क्षेत्र में एक युवती को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने रविवार को वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को भगता मोड़ के पास से दबोचा। पूछताछ के बाद विधिक कार्रवाई पूरी कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया।