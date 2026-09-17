Sant Kabir Nagar News: किशोरी को बहलाकर दुष्कर्म का आरोप
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:24 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:24 PM IST
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संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के एक गांव की एक महिला ने मेंहदावल थाना क्षेत्र के युवक पर अपनी 17 वर्षीय बेटी को बहलाकर गोरखपुर ले जाने और उसका यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। मां की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
महिला के अनुसार 16 सितंबर को सुबह करीब 10:00 बजे मेंहदावल थाना क्षेत्र के बारागद्दी गांव निवासी बेलाल अहमद उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर गोरखपुर ले गया। वहां एक कमरे में ले जाकर यौन शोषण किया। कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर उक्त आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। उसे जेल भिजवा दिया गया है। संवाद
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महिला के अनुसार 16 सितंबर को सुबह करीब 10:00 बजे मेंहदावल थाना क्षेत्र के बारागद्दी गांव निवासी बेलाल अहमद उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर गोरखपुर ले गया। वहां एक कमरे में ले जाकर यौन शोषण किया। कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर उक्त आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
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आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। उसे जेल भिजवा दिया गया है। संवाद