Sant Kabir Nagar News: 24 पशुओं को लगाया लंपी से बचाव का टीका
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:40 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:40 PM IST
विज्ञापन
सेमरियावां। पशुओं में लंपी त्वचा रोग (एलएसडी) की रोकथाम को लेकर पशुपालन विभाग ने सेमरियावां क्षेत्र में टीकाकरण और जनजागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। टीमें गांव-गांव जाकर पशुओं का सर्वे करने के साथ टीकाकरण कर रही हैं। बृहस्पतिवार को डाॅक्टरों की टीम ने अब्बास गंज व डिघवा गांव में 24 पशुओं को टीका लगाया।
सेमरियावां ब्लाॅक में 113 ग्राम पंचायतें हैं। क्षेत्र में करीब तीन हजार गोवंश पशु (गाय, बैल, बछड़ा) हैं। पशु डाॅक्टरों के मुताबिक लंपी समेत अन्य बीमारियों से बचाव के लिए समय पर टीकाकरण जरूरी है। संवाद
विज्ञापन
सेमरियावां ब्लाॅक में 113 ग्राम पंचायतें हैं। क्षेत्र में करीब तीन हजार गोवंश पशु (गाय, बैल, बछड़ा) हैं। पशु डाॅक्टरों के मुताबिक लंपी समेत अन्य बीमारियों से बचाव के लिए समय पर टीकाकरण जरूरी है। संवाद
विज्ञापन