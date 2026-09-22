Sant Kabir Nagar News: धार्मिक रीति रिवाज से एक दूजे के हुए 201 जोड़े

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समाज कल्याण विभाग की तरफ से संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनांतर्गत जनपद के धनघटा तहसील क्षेत्र के 201 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। इसमें एक जोड़ा अल्पसंख्यक वर्ग का भी शामिल रहा।समारोह के मुख्य अतिथि विधायक धनघटा गणेश चंद्र चौहान ने नव दंपतियों को आशीर्वाद एवं उनके सुखद दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं से जरूरतमंदों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य ऐसे गरीब परिवारों के लड़के-लड़कियों की शादी करवाना है जो शादी का खर्च स्वयं नहीं उठा सकते।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश व प्रदेश चहुंमुखी विकास की राह पर है। जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बिचौलियों के माध्यम से सीधे लाभार्थी तक पहुंच रहा है।कार्यक्रम में सीडीओ जयकेश त्रिपाठी, जिला समाज कल्याण अधिकारी बृजेश कुमार आदि मौजूद रहे।