Sant Kabir Nagar News: 121 दिव्यांगों को 145 उपकरण वितरित किए

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कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक मेंहदावल अनिल त्रिपाठी ने किया। विधायक ने कहा कि शासन की मंशा के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हैं। उनके अभिभावक अधिकतम उपयोग करें, जिसे दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ा जाना संभव हो सके, यदि किसी प्रकार की समस्या जनपद पर आ रही है जिसका समाधान शिक्षा विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है।बगल के जनपद गोरखपुर में सीआरसी गोरखपुर की स्थापना की गई है। दिव्यांग बच्चों की अभिभावक वहां जाकर बेहतर सेवा प्राप्त कर सकते हैं। संवाद