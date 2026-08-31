Sambhal News: युवक को ईंट मारकर किया घायल, तीन पर रिपोर्ट
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Mon, 31 Aug 2026 01:24 AM IST
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सरायतरीन। हयातनगर थाना क्षेत्र के गांव सैंजना में बृहस्पतिवार शाम मामूली कहासुनी को लेकर एक युवक को लाठी-डंडों और ईंट से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। पीड़ित की मां की तहरीर पर पुलिस ने दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
शीला ने बताया कि बृहस्पतिवार शाम उनका बेटा अरुण मोहल्ले में खड़ा था। तभी गांव के आयुष के भाई आनंद ने अरुण के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। अरुण के विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी-डंडों से मारपीट की। शोर सुनकर शीला बचाने पहुंची तो उनके साथ भी मारपीट की गई।
आरोप है कि आनंद ने अरुण के सिर पर ईंट मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने घायल अरुण को जिला अस्पताल संभल में भर्ती कराया है।संभल के सीओ कुलदीप कुमार ने बताया कि पुलिस ने गांव सैंजना निवासी आयुष, आनंद और रामबाबू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है।
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शीला ने बताया कि बृहस्पतिवार शाम उनका बेटा अरुण मोहल्ले में खड़ा था। तभी गांव के आयुष के भाई आनंद ने अरुण के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। अरुण के विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी-डंडों से मारपीट की। शोर सुनकर शीला बचाने पहुंची तो उनके साथ भी मारपीट की गई।
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आरोप है कि आनंद ने अरुण के सिर पर ईंट मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने घायल अरुण को जिला अस्पताल संभल में भर्ती कराया है।संभल के सीओ कुलदीप कुमार ने बताया कि पुलिस ने गांव सैंजना निवासी आयुष, आनंद और रामबाबू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है।
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