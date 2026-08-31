Sambhal News: युवक को ईंट मारकर किया घायल, तीन पर रिपोर्ट

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शीला ने बताया कि बृहस्पतिवार शाम उनका बेटा अरुण मोहल्ले में खड़ा था। तभी गांव के आयुष के भाई आनंद ने अरुण के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। अरुण के विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी-डंडों से मारपीट की। शोर सुनकर शीला बचाने पहुंची तो उनके साथ भी मारपीट की गई।आरोप है कि आनंद ने अरुण के सिर पर ईंट मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने घायल अरुण को जिला अस्पताल संभल में भर्ती कराया है।संभल के सीओ कुलदीप कुमार ने बताया कि पुलिस ने गांव सैंजना निवासी आयुष, आनंद और रामबाबू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है।