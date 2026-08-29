Sambhal News: राखी बंधवाने जा रहा युवक घायल अवस्था में मिला, मौत

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राहगीरों ने घायल राजीव को चंदौसी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। उसके सिर में गंभीर चोटें थीं और पैर में फ्रैक्चर भी आया था। चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे मुरादाबाद रेफर कर दिया था। पुलिस के अनुसार, किसी राहगीर ने राजीव को ई-रिक्शा से निजी अस्पताल पहुंचाया था। राजीव काफी समय से बहजोई में अपनी बड़ी बहन गुड्डो के घर रह रहा था।शुक्रवार सुबह करीब साढ़े सात बजे वह बड़ी बहन से राखी बंधवाने के बाद निकला था। वह जनपद बदायूं के बिसौली क्षेत्र के गांव अहरोली में अपनी छोटी बहन के घर जा रहा था। इसके लिए वह एक टेंपो में सवार होकर चंदौसी आ रहा था। कोतवाली चंदौसी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हादसा कैसे हुआ।हादसा किस जगह हुआ और किस वाहन से हुआ, यह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। कोतवाल संत कुमार ने बताया कि युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराने वाले व्यक्ति की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस घटनास्थल के बारे में भी पता लगा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही हादसे के कारणों का खुलासा हो पाएगा।दोस्त को दी थी सूचनागांव भाटौर के ही दोस्त टिंकू ने बताया कि हादसे के बाद राजीव ने उसे फोन पर सूचना दी थी। हालांकि, राजीव ने टिंकू को यह नहीं बताया कि हादसा कैसे हुआ था। राजीव की मां सुनहरी और बड़ा भाई गुरुदेव पंजाब में रहते हैं। राखी के त्योहार पर परिवार में यह दुखद घटना हुई है।