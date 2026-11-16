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Sambhal News: युवक से मोबाइल छीनकर बाइक सवार दो युवक फरार

Mon, 16 Nov 2026 01:20 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Mon, 16 Nov 2026 01:20 AM IST
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Two men on a motorbike snatched a mobile phone from a youth and fled.
असमोली। थाना क्षेत्र के मनौटा तिराहे पर रविवार सुबह बाइक सवार दो युवकों ने एक युवक का मोबाइल छीन लिया। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
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गांव शाहबाजपुर कलां निवासी मोहम्मद जकी आलम दिल्ली से बस में सवार होकर मनौटा पुल पर उतरे थे। उन्हें अपने गांव जाना था। आरोप है कि मनौटा तिराहे पर खड़े होकर वह घर फोन कर रहे थे। इसी दौरान बाइक पर आए दो युवकों ने उनके हाथ से मोबाइल छीन लिया। बदमाश तुरंत मौके से फरार हो गए।
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जकी आलम ने उनका पीछा भी किया, लेकिन वे पकड़ में नहीं आए। घटना के बाद उन्होंने शोर मचाया और आसपास तलाश की, पर कोई सुराग नहीं मिला। पीड़ित ने पुलिस से मोबाइल बरामद करने की भी गुहार लगाई है। संवाद
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