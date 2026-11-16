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Sambhal News: शादी समारोह में बार-बालाओं का डांस, वीडियो वायरल

Mon, 16 Nov 2026 01:19 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Mon, 16 Nov 2026 01:19 AM IST
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Dance by female performers at a wedding ceremony; video goes viral
संभल। ऐंचोड़ा कंबोह थाना क्षेत्र के शाहपुर सिरपुड़ा गांव में बार-बालाओं के डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो शनिवार की रात्रि का बताया जा रहा है, जिसमें कानून व्यवस्था को खुलेआम चुनौती दी गई।
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वीडियो में तीन बार-बालाएं फिल्मी गानों पर जमकर ठुमके लगा रही हैं। उन्हें ट्रैक्टर-टिपलर पर पूरे गांव में नचाया गया। यह डांस गांव में एक शादी समारोह के दौरान रात्रि में शुरू हुआ और पूरी रात चला। निकट पुलिस चौकी होने के बावजूद किसी ने इसे रोकने का प्रयास नहीं किया।
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कुछ लोगों ने बताया कि ऐंचोड़ा कंबोह थाने के पुलिस कर्मी आए थे। उन्होंने डांस बंद करने को कहा, पर उनके जाने के बाद यह जारी रहा। हालांकि, संवाद न्यूज एजेंसी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करती है।
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कोट
इस तरह का मामला संज्ञान में नही है। बार-बालाओं को ट्रैक्टर-टिपलर पर पूरे गांव में नचाना गंभीर मामला है। इसकी जांच कराई जाएगी। दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अमन सिंह, सीओ, असमोली
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