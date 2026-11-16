Sambhal News: शादी समारोह में बार-बालाओं का डांस, वीडियो वायरल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

वीडियो में तीन बार-बालाएं फिल्मी गानों पर जमकर ठुमके लगा रही हैं। उन्हें ट्रैक्टर-टिपलर पर पूरे गांव में नचाया गया। यह डांस गांव में एक शादी समारोह के दौरान रात्रि में शुरू हुआ और पूरी रात चला। निकट पुलिस चौकी होने के बावजूद किसी ने इसे रोकने का प्रयास नहीं किया।कुछ लोगों ने बताया कि ऐंचोड़ा कंबोह थाने के पुलिस कर्मी आए थे। उन्होंने डांस बंद करने को कहा, पर उनके जाने के बाद यह जारी रहा। हालांकि, संवाद न्यूज एजेंसी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करती है।कोटइस तरह का मामला संज्ञान में नही है। बार-बालाओं को ट्रैक्टर-टिपलर पर पूरे गांव में नचाना गंभीर मामला है। इसकी जांच कराई जाएगी। दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।अमन सिंह, सीओ, असमोली