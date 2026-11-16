Sambhal News: बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में दंपती समेत तीन घायल

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जानकारी के अनुसार, सैमला निवासी हंसराज (45) अपनी पत्नी इंद्रावती के साथ बाइक से गुन्नौर में किसी काम से जा रहे थे। इसी दौरान अकबरपुर रोड पर सामने से आ रहे मखदुमपुर निवासी हर्ष यादव (31) की बाइक से उनकी आमने-सामने टक्कर हो गई। भिड़ंत इतनी तेज थी कि तीनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने एंबुलेंस को सूचना दी। इसके बाद तीनों को उपचार के लिए सीएचसी पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत में सुधार होने पर घर भेज दिया। संवाद विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, सैमला निवासी हंसराज (45) अपनी पत्नी इंद्रावती के साथ बाइक से गुन्नौर में किसी काम से जा रहे थे। इसी दौरान अकबरपुर रोड पर सामने से आ रहे मखदुमपुर निवासी हर्ष यादव (31) की बाइक से उनकी आमने-सामने टक्कर हो गई। भिड़ंत इतनी तेज थी कि तीनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने एंबुलेंस को सूचना दी। इसके बाद तीनों को उपचार के लिए सीएचसी पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत में सुधार होने पर घर भेज दिया। संवाद

गुन्नौर। कोतवाली क्षेत्र के अकबरपुर रोड पर रविवार को दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक दंपती समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची 108 एंबुलेंस की मदद से तीनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें घर भेज दिया।