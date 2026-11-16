Sambhal News: बैनामा कराकर ठगे चार करोड़, रिपोर्ट दर्ज

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परवेज वारसी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि फरवरी में दिल्ली दरवाजा निवासी मासूम ने उन्हें सोहनलाल उर्फ सोनू से मिलवाया था। सोहनलाल और संजीव अग्रवाल ने मुरादाबाद रोड पर एक प्लॉट 3 करोड़ 50 लाख रुपये में बेचने का सौदा किया था। प्लॉट देखने पर उसमें झाड़ होने के कारण पूरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था। सौदे के बाद 15 लाख रुपये बयाना दिया गया।जून तक कुल 3 करोड़ 50 लाख रुपये बैंक खाते में जमा किए गए। 16 जून को प्लॉट का बैनामा हुआ था। अंतिम रजिस्ट्री से पहले 22 जुलाई को संजीव का बेटा विपुल अग्रवाल धमकाने पहुंचा। उसने रजिस्ट्री रोकने की धमकी देकर 2 लाख रुपये वसूल लिए। इसके बाद 17 जुलाई 2026 को संजीव का छोटा बेटा राजू रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचा। राजू ने सोहनलाल और संजीव के साथ मिलकर एक रजिस्ट्री रुकवा दी और धमकी देकर 30 लाख रुपये की मांग की, जो 27 जुलाई को दिए गए।पीड़ित परवेज वारसी ने बताया कि अंतिम रजिस्ट्री होने के बाद उन्हें सच्चाई का पता चला। उन्होंने पाया कि जिस प्लॉट का उन्होंने बैनामा कराया था, उसका बैनामा किसी अन्य व्यक्ति के नाम भी हो चुका था। उस दूसरे व्यक्ति ने प्लॉट पर कब्जा भी कर लिया था। संभल के सीओ कुलदीप सिंह ने बताया कि परवेज वारसी की तहरीर के आधार पर सोहनलाल, संजीव, विपुल और राजू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस अब इस पूरे मामले की आगे की जांच कर रही है।