Sambhal News: लकड़ी लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली दो दिन से चौकी पर खड़ी, पत्राचार में उलझा मामला

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लकड़ी से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली रजपुरा की बांध धाम पुलिस चौकी पर दो दिन से खड़ी है। मामला अभी भी पत्राचार में उलझा हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार, स्कूल परिसर में खड़े पेड़ों को शिक्षक ने निजी स्तर पर कटवाया था। वन विभाग की टीम ने लकड़ी ले जा रही ट्रॉली को पकड़ा और पुलिस चौकी में खड़ा करा दिया। बृहस्पतिवार को भी ट्रॉली वहीं खड़ी रही। ग्रामीणों ने सरकारी संपत्ति के अवैध कटान पर तत्काल कार्रवाई न होने पर सवाल उठाए हैं।वन क्षेत्राधिकारी ब्रजमोहन ने कहा कि बिना नीलामी काटी गई लकड़ी का मूल्यांकन कर नीलामी कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि आरोपी शिक्षक पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए शिक्षा विभाग को सूचित किया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी रजपुरा विनोद मेहरा ने इसे गंभीर लापरवाही बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षक ने बिना किसी सूचना या अनुमति के पेड़ों का कटान कराया है और उच्चाधिकारियों को पत्र भेजकर जानकारी दी गई है।