Sambhal News: लुटेरी दुल्हन का खेल, शादी के 15 दिन बाद जेवर-नकदी लेकर लापता
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:49 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:49 AM IST
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धनारी। थाना क्षेत्र के गांव धनारी पट्टी बालूशंकर में लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया है। शादी कराने के बहाने महिला दलाल ने युवक के पिता से 1.25 लाख रुपये ऐंठ लिए। शादी के महज 15 दिन बाद ही दुल्हन घर में रखे लाखों के जेवर और नकदी समेट कर अपने दूसरे पति के साथ फरार हो गई। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित हरपाल निवासी धनारी पट्टी बालूशंकर ने बताया कि 10 जुलाई को थाना मैनाठेर, जिला मुरादाबाद के गांव नरोदा निवासी एक महिला उसके घर आई। महिला ने कहा कि मेरे पास एक लड़की रहती है। पति की मौत हो चुकी है। सात साल का एक बेटा भी है। मैं ही उसका कन्यादान और शादी का सारा खर्च करूंगी, बदले में एक लाख रुपये देने होंगे।
महिला की बातों में आकर हरपाल ने उसे 50 हजार रुपये एडवांस दे दिए और रिश्ता पक्का कर लिया। इसके बाद वह 75 हजार रुपये और कपड़े लेकर पंजाब पहुंच, जहां दो अगस्त को राखी नाम की लड़की के साथ उसके पुत्र गुलशन की शादी करा दी गई। कन्यादान भी उसी महिला ने किया। शादी के बाद हरपाल अपने बेटे और बहू को लेकर गांव लौट आया।
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महिला की बातों में आकर हरपाल ने उसे 50 हजार रुपये एडवांस दे दिए और रिश्ता पक्का कर लिया। इसके बाद वह 75 हजार रुपये और कपड़े लेकर पंजाब पहुंच, जहां दो अगस्त को राखी नाम की लड़की के साथ उसके पुत्र गुलशन की शादी करा दी गई। कन्यादान भी उसी महिला ने किया। शादी के बाद हरपाल अपने बेटे और बहू को लेकर गांव लौट आया।
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