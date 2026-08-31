फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Rumor of fire on the train... panic and screams among passengers.

Sambhal News: ट्रेन में आग की अफवाह... यात्रियों में मची चीख-पुकार

Mon, 31 Aug 2026 01:25 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Mon, 31 Aug 2026 01:25 AM IST
विज्ञापन
Rumor of fire on the train... panic and screams among passengers.
धनारी। अलीगढ़-बरेली पैसेंजर ट्रेन की जनरल बोगी में रविवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब नशे में धुत एक यात्री ने अचानक आग बुझाने वाला सिलिंडर (अग्निरोधी उपकरण) खोल दिया। सिलिंडर से पाउडर निकलते ही कोच में गुबार छा गया। ट्रेन में आग लगने की अफवाह पर यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। कुछ ने चलती ट्रेन से बाहर निकलने का भी प्रयास किया। आरपीएफ ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है।
विज्ञापन


रविवार दोपहर करीब दो बजे अलीगढ़-बरेली पैसेंजर ट्रेन धनारी व पाठकपुर के बीच यह घटना हुई। आग लगने के अंदेशे पर यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। कुछ चीखने लगे। कुछ यात्रियों अपनी सीट छोड़कर चलती ट्रेन से बाहर निकलने का प्रयास भी किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। यात्रियों ने ट्रेन में आग लगने की सूचना फोन पर अपने लोगों को देना शुरू कर दी।
विज्ञापन

इसी बीच यात्रियों ने देखा कि आग जलती कहीं नहीं दिख रही है। कुछ देर बाद यात्रियों को समझ आया कि किसी ने बेवजह अग्निरोधी उपकरण खोल दिया है। आग नहीं लगने की पुष्टि होने पर यात्रियों ने राहत की सांस ली और स्थिति सामान्य हुई। घटना के बाद शोर मचने पर ट्रेन भागनगर उर्फ मनिहारनगर पर रोक दी गई। सूचना पर आरपीएफ पहुंची और आरोपी को हिरासत में लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

ट्रेन करीब बीस मिनट तक खड़ी रही। इस बीच कुछ यात्री अपने परिवार के साथ ट्रेन से उतर गए और हाईवे पर पहुंचकर सवारी गाड़ी का इंतजार करते दिखे। बस और अन्य वाहनों से गंतव्य के लिए रवाना हुए।
चंदौसी आरपीएफ थाना प्रभारी गोविंद सिंह ने बताया कि आरपीएफ ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। उसके नशे में होने की बात सामने आई है। धनारी स्टेशन अधीक्षक हुकुम सिंह मीना ने बताया कि ऐसी कोई घटना उनके संज्ञान में नहीं है।





दो साल पहले सिलिंडर लीक होने पर चलती ट्रेन से कूदकर घायल हुए थे कई यात्री

चंदौसी। करीब दो साल पहले भी 21 जुलाई 2024 को बरेली-दिल्ली पैसेंजर ट्रेन में इसी तरह की घटना हुई थी। ट्रेन के सात नंबर डिब्बे में अग्निरोधी उपकरण लीक होने के कारण सिलिंडर से निकले पाउडर के गुब्बार को देखकर यात्रियों में ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैल गई थी। घबराए यात्री चलती ट्रेन से कूदने लगे थे, जिससे कई यात्रियों को चोटें भी आई थीं। जांच में सात नंबर बोगी में फायर सिलिंडर लीक मिला था। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed