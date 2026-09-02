Sambhal News: संदिग्ध परिस्थितियों में गर्भवती महिला की मौत, हत्या का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Wed, 02 Sep 2026 01:57 AM IST
विज्ञापन
रजपुरा (संभल)। गांव चंदू नगला में मंगलवार सुबह आठ माह की गर्भवती महिला का शव घर में जमीन पर पड़ा मिला। मायके वालों ने ससुराल वालों पर गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है।
कैलादेवी थाना क्षेत्र के गांव कमालपुर खनूपुरा निवासी महावीर ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी रेखा (23) की शादी करीब सवा साल पहले रजपुरा के गांव चंदू नगला निवासी रामवीर के बेटे जीतपाल के साथ की थी। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल वाले दहेज में बुलेट बाइक और सोने की चेन की मांग को लेकर मारपीट करने लगे। कई बार बेटी ने शिकायत की, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज कर दिया।
महावीर के अनुसार सोमवार रात साढ़े नौ बजे बेटी ने फोन कर बताया था कि ससुराल वाले उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। मंगलवार की सुबह साढ़े आठ बजे किसी ने फोन पर सूचना दी कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है और उसका शव घर में पड़ा है, जबकि ससुराल वाले घर छोड़कर भाग गए हैं। सूचना पर मायके वाले और पुलिस मौके पर पहुंचे तो महिला का शव जमीन पर पड़ा मिला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
विज्ञापन
सीओ गुन्नौर अंकित मिश्रा ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला फंदे से लटककर मौत का प्रतीत हो रहा है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
कैलादेवी थाना क्षेत्र के गांव कमालपुर खनूपुरा निवासी महावीर ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी रेखा (23) की शादी करीब सवा साल पहले रजपुरा के गांव चंदू नगला निवासी रामवीर के बेटे जीतपाल के साथ की थी। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल वाले दहेज में बुलेट बाइक और सोने की चेन की मांग को लेकर मारपीट करने लगे। कई बार बेटी ने शिकायत की, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज कर दिया।
विज्ञापन
महावीर के अनुसार सोमवार रात साढ़े नौ बजे बेटी ने फोन कर बताया था कि ससुराल वाले उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। मंगलवार की सुबह साढ़े आठ बजे किसी ने फोन पर सूचना दी कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है और उसका शव घर में पड़ा है, जबकि ससुराल वाले घर छोड़कर भाग गए हैं। सूचना पर मायके वाले और पुलिस मौके पर पहुंचे तो महिला का शव जमीन पर पड़ा मिला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
विज्ञापन
सीओ गुन्नौर अंकित मिश्रा ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला फंदे से लटककर मौत का प्रतीत हो रहा है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।