औद्योगिक गलियारा : दूसरे चरण में 640 करोड़ रुपये से खरीदी जाएगी 329 हेक्टेयर भूमि, प्रस्ताव को मंजूरी मिली

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एसडीएम विकासचंद्र ने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे किनारे औद्योगिक गलियारे के लिए पहले चरण में खिरनी मुहीउद्दीनपुर, बसला, अमावती कुतुबपुर और सारंगपुर गांव में 222 हेक्टेयर से अधिक जमीन का अधिग्रहण जा चुका है, जहां पर यूपीडा द्वारा चहारदीवारी का निर्माण और समतलीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। गलियारे में आधुनिक सड़कें, फायर स्टेशन, भूमिगत जलाशय, पानी की आपूर्ति, और विद्युत सब-स्टेशन जैसी अत्याधुनिक अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। भविष्य में डिमांड के चलते 329 हेक्टेयर से अधिक भूमि का और प्रस्ताव तैयार किया गया था, जो अब खरीदी जाएगी। मंडलायुक्त ने जमीन खरीदने की मंजूरी दे दी है। हालांकि, प्रशासन ने पहले ही भूमि खरीद की तैयारी कर रखी है। यही कारण है कि अनेक किसानों के अभिलेख तहसील कार्यालय में जमा हैं। अब भूमि की खरीद शुरु होगी।बताया कि यह भूमि 640 करोड़ से खरीदी जाएगी। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। वर्तमान सर्किल रेट से चार गुना पर यह भूमि की खरीद की जानी है। एसडीएम ने बताया कि औद्योगिक गलियारा बनने से रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे ही साथ ही विकास भी होगा। क्योंकि संभल से करीब सात किलोमीटर दूरी पर यह औद्योगिक गलियारा बनाया जा रहा है, ऐसे में संभल शहर का भी विकास तेजी से होगा। जिलेभर के युवाओं को इससे रोजगार मिलेगा।इस तरह खर्च होगी धनराशिदूसरे चरण में भूमि की खरीद के लिए 640 करोड़ रुपये से अधिक मंजूर हुए हैं। एसडीएम का कहना है कि इस धनराशि का सबसे बड़ा हिस्सा 602 करोड़ रुपये किसानों के खाते में आएंगे। बाकी धनराशि स्टांप शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क इत्यादि में खर्च होगी। जिसकी पूरी तैयारी की गई है। संवादकोटदूसरे चरण की भूमि खरीदने के लिए मंजूरी मिल गई है। जल्द ही बैनामा शुरु कराएंगे। प्रयास रहेगा कि जल्दी ही बैनामें हो जाएं, बहुप्रतीक्षित परियोजना धरातल पर जल्द आकार ले सकें। -विकासचंद्र, एसडीएम, संभल00000इनसेटबड़ी कंपनियों के खुलेंगे कारखाने और वेयरहाउसमैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर में बड़ी कंपनियों के कारखाने और वेयरहाउस खुलेंगे। इससे संभल और आसपास के जिलों के हजारों युवाओं को अपने ही शहर में नौकरी और स्वरोजगार के बेहतरीन अवसर मिलेंगे। स्थानीय प्रतिभा को अब रोजगार के लिए दूसरे बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। संभल हमेशा से ही हड्डी-सींग, मेंथा आदि का बड़ा केंद्र रहा है। इस क्लस्टर के बनने से स्थानीय व्यापारियों को ग्लोबल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट मिलेगा। माल को स्टोर करने, पैक करने और भेजने की लागत कम होगी, जिससे संभल का उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनेगा। संवाद