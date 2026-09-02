फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Theft of electric cables solved; caretaker turns out to be the mastermind; seven arrested.

Sambhal News: बिजली तार लूट का खुलासा, केयरटेकर ही निकला साजिशकर्ता, सात गिरफ्तार

Wed, 02 Sep 2026 01:51 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Wed, 02 Sep 2026 01:51 AM IST
विज्ञापन
Theft of electric cables solved; caretaker turns out to be the mastermind; seven arrested.
संभल। कैलादेवी थाना क्षेत्र के गांव शकरपुर में बृहस्पतिवार की रात बिजली का तार चोरी का मंगलवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। केयरटेकर ने ही तार बेचकर पुलिस को लूट की सूचना दी थी। पुलिस ने केयरटेकर समेत सात आरोपी गिरफ्तार कर 25 हजार रुपये नकद और 9.80 क्विंटल बिजली का तार बरामद किया है।
विज्ञापन

मंगलवार को एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने बहजोई स्थित अपने कार्यालय में घटना का खुलासा किया। एसपी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में जिला गोरखपुर के थाना सिकरीगंज अंतर्गत गांव शनिपुर निवासी आनंद शुक्ला, जिला शामली निवासी अली खान, दिल्ली के सीलमपुर निवासी खुशनूद, मुरादाबाद के मैनाठेर निवासी पुष्पेंद्र, गलशहीद निवासी अरशद, संभल के नखासा थाना क्षेत्र के गांव केसोपुर भंडी निवासी गौतम सिंह शामिल हैं। केयरटेकर और गौतम सिंह ने ही तार बेचने की साजिश की थी।
विज्ञापन

बताया कि बृहस्पतिवार की रात को दो ड्रम तार, जिसमें करीब 30 क्विंटल तार था। वह वाहनों में भरवा दिया था लेकिन आरोपियों ने जब तय हुए दो लाख रुपये नहीं दिए तो ठेकेदार को लूट की सूचना दी। एसपी ने बताया कि प्राथमिक जांच पड़ताल में ही घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। गहनता से जांच की गई तो हकीकत सामने आ गई। इसमें रुपयों के लालच में यह घटना कराई गई थी। आरोपियाें को कोर्ट में पेश किया गया जहां से जेल भेज दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed