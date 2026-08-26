फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Road from Jawahar Road to Khurja Gate in shambles... commuters in distress.

Sambhal News: जवाहर रोड से खुर्जा गेट तक सड़क बदहाल...राहगीर बेहाल

Wed, 26 Aug 2026 01:51 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Wed, 26 Aug 2026 01:51 AM IST
विज्ञापन
Road from Jawahar Road to Khurja Gate in shambles... commuters in distress.
चंदौसी (संभल)। शहर के जवाहर रोड से खुर्जा गेट सब्जी मंडी तक जाने वाली सड़क की हालत जर्जर है। 200 मीटर भाग में जगह-जगह सड़क की ऊपरी परत उखड़कर गिट्टियां बाहर निकल आई हैं। करीब आधा दर्जन स्थानों पर गहरे-गहरे गड्ढे बन गए हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं।
विज्ञापन

मार्ग पर सब्जी मंडी होने के कारण सुबह-शाम लोडर, ठेली और बाइकों की आवाजाही काफी बढ़ जाती है। गड्ढों के कारण वाहन चालकों को रास्ता तलाशते हुए निकलना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा खामियाजा दोपहिया वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है। उखड़ी बजरी पर फिसलन से आए दिन बाइक सवार गिरकर चोटिल हो रहे हैं। बारिश होते ही स्थिति और बिगड़ जाती है। गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता। पैदल राहगीरों को भी कीचड़ और बजरी से होकर गुजरना पड़ रहा है।
विज्ञापन

स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि करीब छह माह से सड़क की यही स्थिति बनी हुई है। कई बार नगर पालिका के अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन मरम्मत नहीं कराई गई। वाहन धीरे-धीरे निकालने से जाम की स्थिति भी बनती है। रोजाना मंडी आने-जाने वाले व्यापारियों, दुकानदारों और आसपास के मोहल्लों के लोगों ने पालिका प्रशासन से जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत और पैचवर्क कराने की मांग की है, ताकि हादसों पर अंकुश लग सके।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed