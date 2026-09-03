Sambhal News: लोगों ने खुद हटाया धर्म स्थल पर किया अवैध निर्माण

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गांव मन्नीखेड़ा के हिंदू लोगों ने 31 अगस्त को एसडीएम विकासचंद्र को शिकायती पत्र दिया। इसमें बताया कि गांव में वर्ग विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा धर्म स्थल पर नवनिर्माण कराया जा रहा है, जो अवैध है। इस शिकायत के बाद सीओ असमोली अमन सिंह जांच के लिए मन्नीखेड़ा पहुंचे। सीओ ने बताया कि प्रकरण की जांच की गई है। पुरानी मस्जिद बनाई गई है। इसकी छत को पक्का करके बनाया गया। जिसकी अनुमति नहीं ली गई। बिना अनुमति निर्माण अवैध है। हालांकि, लोगों ने खुद ही निर्माण को हटाना शुरु कर दिया। साथ ही, जितना भी निर्माण कार्य किया है, उसे हटाने का आश्वासन दिया है। विज्ञापन

गांव मन्नीखेड़ा के हिंदू लोगों ने 31 अगस्त को एसडीएम विकासचंद्र को शिकायती पत्र दिया। इसमें बताया कि गांव में वर्ग विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा धर्म स्थल पर नवनिर्माण कराया जा रहा है, जो अवैध है। इस शिकायत के बाद सीओ असमोली अमन सिंह जांच के लिए मन्नीखेड़ा पहुंचे। सीओ ने बताया कि प्रकरण की जांच की गई है। पुरानी मस्जिद बनाई गई है। इसकी छत को पक्का करके बनाया गया। जिसकी अनुमति नहीं ली गई। बिना अनुमति निर्माण अवैध है। हालांकि, लोगों ने खुद ही निर्माण को हटाना शुरु कर दिया। साथ ही, जितना भी निर्माण कार्य किया है, उसे हटाने का आश्वासन दिया है।

संभल। नखासा थाना क्षेत्र के गांव मन्नीखेड़ा में एक वर्ग विशेष द्वारा धर्म स्थल में नव निर्माण करने की शिकायत अधिकारियों से की गई। इस पर सीओ असमोली अमन सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच की। इस पर लोगों ने खुद ही बिना अनुमति किए निर्माण को हटाना शुरु कर दिया है। अधिकारियों को भरोसा दिया है कि जितना निर्माण हुआ है, उसे तोड़ लेंगे।