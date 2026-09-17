Sambhal News: पवांसा सब डिवीजन के 100 से अधिक गांवों में रातभर बिजली कटौती
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:55 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:55 AM IST
विज्ञापन
सरायतरीन। पवांसा सब डिवीजन क्षेत्र के 100 से अधिक गांवों में मंगलवार रात विद्युत विभाग ने भारी कटौती की। भीषण गर्मी और मच्छरों के बीच उपभोक्ताओं को रात भर परेशानी झेलनी पड़ी। 12 घंटे में मात्र 3 घंटे ही बिजली मिल सकी। इससे ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे आपूर्ति के सरकारी दावे विफल रहे।
उपभोक्ताओं का आरोप है कि बिजलीघर ओवरलोड नहीं हैं, फिर भी मनमाने ढंग से कटौती की जा रही है। कैलादेवी, किरारी, पवांसा और खिरनी मोहिउद्दीनपुर बिजलीघर से जुड़े गांवों में छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग प्रभावित हुए। स्कूली बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हुई। रात में अंधेरा रहने से चोरी का डर भी बना रहता है। भाकियू राजनीतिक के जिला अध्यक्ष शंकर सिंह यादव ने कहा, लगातार शिकायतों के बाद भी विभाग कटौती बंद नहीं कर रहा है। शाम होते ही ट्रिपिंग और कटौती शुरू हो जाती है और रात भर जारी रहती है।
उपखंड अधिकारी देहात सब डिवीजन पवांसा अखिलेश कुमार ने बताया कि विद्युत कटौती की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों को मामले से अवगत करा दिया गया है। जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। इस कटौती से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
उपभोक्ताओं का आरोप है कि बिजलीघर ओवरलोड नहीं हैं, फिर भी मनमाने ढंग से कटौती की जा रही है। कैलादेवी, किरारी, पवांसा और खिरनी मोहिउद्दीनपुर बिजलीघर से जुड़े गांवों में छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग प्रभावित हुए। स्कूली बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हुई। रात में अंधेरा रहने से चोरी का डर भी बना रहता है। भाकियू राजनीतिक के जिला अध्यक्ष शंकर सिंह यादव ने कहा, लगातार शिकायतों के बाद भी विभाग कटौती बंद नहीं कर रहा है। शाम होते ही ट्रिपिंग और कटौती शुरू हो जाती है और रात भर जारी रहती है।
विज्ञापन
उपखंड अधिकारी देहात सब डिवीजन पवांसा अखिलेश कुमार ने बताया कि विद्युत कटौती की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों को मामले से अवगत करा दिया गया है। जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। इस कटौती से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।
विज्ञापन