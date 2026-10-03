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Sambhal News: बछड़े का शिकार कर पास बैठा रहा तेंदुआ, दहशत में ग्रामीण

Sat, 03 Oct 2026 01:35 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Sat, 03 Oct 2026 01:35 AM IST
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Leopard kills calf and stays nearby; villagers in a state of panic.
बबराला। गुन्नौर तहसील क्षेत्र के गांव गंगावास में एक बार फिर तेंदुए की दहशत फैल गई है। बछड़े का शिकार करने के बाद तेंदुआ वहीं बैठा दिखाई दिया। जंगल और खेतों में पंजों के निशान मिलने से गांव में भय का माहौल है। महिलाएं और बच्चे घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं।
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ग्रामीणों के अनुसार गांव निवासी सत्यवीर अपने पशुओं को जंगल में चराने ले जाते हैं। दो दिन पहले उनकी गाय का बछड़ा जंगल में पीछे रह गया था। बृहस्पतिवार को गांव से करीब 500 मीटर की दूरी पर तेंदुए ने बछड़े को शिकार बना लिया। ग्रामीण विशाल यादव ने बताया कि शुक्रवार सुबह जब ग्रामीणों की नजर मृत बछड़े पर पड़ी तो उसके पास ही तेंदुआ बैठा हुआ था।
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बृहस्पतिवार शाम से शुक्रवार सुबह तक तेंदुए ने बछड़े को बुरी तरह फाड़ दिया था। गांव के इतने नजदीक तेंदुए को देख ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो तेंदुआ भाग गया। डर के कारण कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका।
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समूह में खेतों पर जा रहे ग्रामीण

पंजों के निशान मिलने के बाद ग्रामीण अकेले जंगल जाने से बच रहे हैं। खेतों पर काम करने वाले लोग लाठी-डंडे लेकर समूह में जा रहे हैं। पशुपालकों में अपने पशुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। मामले की जानकारी पर वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई है। विभाग तेंदुए की आवाजाही वाले स्थानों पर पिंजड़ा लगाने की तैयारी कर रहा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि जब तक तेंदुआ पकड़ा नहीं जाता, वन विभाग गांव और जंगल में लगातार निगरानी रखे और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए ताकि किसी अनहोनी को रोका जा सके। वन क्षेत्राधिकारी बृजमोहन ने बताया कि तेंदुआ को पकड़ने के लिए संभावित स्थान पर पिंजरा लगाया जाएगा।
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