Sambhal News: शॉर्ट सर्किट से एमआरएफ सेंटर में लगी आग, मची अफरातफरी
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Sat, 03 Oct 2026 01:35 AM IST
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चंदौसी। मोहल्ला लक्ष्मण गंज स्थित नगर पालिका के एमआरएफ सेंटर में शुक्रवार देर शाम शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आसपास मौजूद लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पा लिया। गनीमत आग पूरे सेंटर में नहीं फैल सकी। इस दौरान अफरातफरी भरा माहौल हो गया।
रात आठ बजे करीब एमआरएफ सेंटर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग ने विकराल रूप ले लिया और तेजी से फैलने लगी। उसी समय वहां से गुजर रहे लोगों ने आग की लपटें उठती देखी तो भीड़ लग गई। स्थानीय निवासी राशिद ने आग की सूचना पालिकाध्यक्ष और अग्निशमन विभाग को दे दी। सूचना पाकर अग्निशमन प्रभारी ओमकार शर्मा टीम के साथ मौके पर पहुंच गए।
दमकल कर्मियों ने पानी की बौछार छोड़कर आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही दमकल के पहुंचने से पहले ही आग बढ़ती देख लोगों ने एमआरएफ सेंटर में रखे अग्निरोधी उपकरणों की मदद ली। इससे आग पूरे सेंटर में नहीं फैल सकी। अग्निशमन प्रभारी ओमकार शर्मा ने बताया कि सेंटर में कचरा और अन्य सामग्री मौजूद होने के कारण आग के तेजी से फैलने की आशंका थी। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया।
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रात आठ बजे करीब एमआरएफ सेंटर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग ने विकराल रूप ले लिया और तेजी से फैलने लगी। उसी समय वहां से गुजर रहे लोगों ने आग की लपटें उठती देखी तो भीड़ लग गई। स्थानीय निवासी राशिद ने आग की सूचना पालिकाध्यक्ष और अग्निशमन विभाग को दे दी। सूचना पाकर अग्निशमन प्रभारी ओमकार शर्मा टीम के साथ मौके पर पहुंच गए।
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दमकल कर्मियों ने पानी की बौछार छोड़कर आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही दमकल के पहुंचने से पहले ही आग बढ़ती देख लोगों ने एमआरएफ सेंटर में रखे अग्निरोधी उपकरणों की मदद ली। इससे आग पूरे सेंटर में नहीं फैल सकी। अग्निशमन प्रभारी ओमकार शर्मा ने बताया कि सेंटर में कचरा और अन्य सामग्री मौजूद होने के कारण आग के तेजी से फैलने की आशंका थी। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया।
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