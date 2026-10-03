Sambhal News: शॉर्ट सर्किट से एमआरएफ सेंटर में लगी आग, मची अफरातफरी

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रात आठ बजे करीब एमआरएफ सेंटर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग ने विकराल रूप ले लिया और तेजी से फैलने लगी। उसी समय वहां से गुजर रहे लोगों ने आग की लपटें उठती देखी तो भीड़ लग गई। स्थानीय निवासी राशिद ने आग की सूचना पालिकाध्यक्ष और अग्निशमन विभाग को दे दी। सूचना पाकर अग्निशमन प्रभारी ओमकार शर्मा टीम के साथ मौके पर पहुंच गए।दमकल कर्मियों ने पानी की बौछार छोड़कर आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही दमकल के पहुंचने से पहले ही आग बढ़ती देख लोगों ने एमआरएफ सेंटर में रखे अग्निरोधी उपकरणों की मदद ली। इससे आग पूरे सेंटर में नहीं फैल सकी। अग्निशमन प्रभारी ओमकार शर्मा ने बताया कि सेंटर में कचरा और अन्य सामग्री मौजूद होने के कारण आग के तेजी से फैलने की आशंका थी। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया।