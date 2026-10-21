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Sambhal News: संभल के बसपा जिलाध्यक्ष बने जितेंद्र सिंह

Wed, 21 Oct 2026 12:54 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Wed, 21 Oct 2026 12:54 AM IST
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Jitendra Singh becomes BSP district president for Sambhal
मुरादाबाद। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बसपा ने मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष बदल दिए हैं। बसपा ने निर्मल सिंह सागर को नया जिला अध्यक्ष बनाया है। निर्मल सिंह सागर पहले भी दो बार जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं संभल में जितेंद्र सिंह को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी साैंपी गई है।
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बसपा प्रमुख ने मुरादाबाद मंडल के संगठन में महत्वपूर्ण फेरबदल किया है। इस फेरबदल के तहत निर्मल सिंह सागर को बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्हें ऋषिपाल सिंह को हटाकर यह जिम्मेदारी दी गई है। यह उनकी तीसरी बार इस पद पर नियुक्ति है। निर्मल सिंह सागर ने 2006 से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। इनमें बूथ सचिव, बूथ अध्यक्ष और विधानसभा कार्यालय सचिव शामिल हैं। वह विधानसभा प्रभारी और जिला प्रभारी के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने नगर सचिव, जिला संयोजक बीवीएफ और मुख्य सेक्टर प्रभारी मुरादाबाद मंडल की जिम्मेदारी भी संभाली है। वह जिला संयोजक भाईचारा के पद पर भी सक्रिय रहे हैं। इससे पहले भी वह 28 अक्तूबर 2017 को पहली बार, चार दिसंबर 2024 को दूसरी बार जिला अध्यक्ष बनाए गए थे। अब मंगलवार को उन्हें फिर से जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इनके अलावा संभल में जितेंद्र सिंह, रामपुर में गौरव चौधरी, बिजनौर में दलीप कुमार उर्फ पिंटू और अमरोहा में सोमपाल सिंह को जिला अध्यक्ष बनाया गया है।
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