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Sambhal News: पेट्रोल पंप के लाइसेंस के नाम पर 14.60 लाख ठगे, दो पर रिपोर्ट दर्ज

Wed, 21 Oct 2026 01:00 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Wed, 21 Oct 2026 01:00 AM IST
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Rs 14.60 lakh swindled under the pretext of a petrol pump license; case registered against two individuals.
बबराला (संभल)। धनारी के गांव बंदरई कमालगढ़ निवासी प्रमोद ने बबराला थाने और एसपी को प्रार्थनापत्र देकर दो लोगों पर पेट्रोल पंप का लाइसेंस बनवाने के नाम पर 14.60 लाख रुपये ठगने का आरोप लगाया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों नामजद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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पीड़ित के अनुसार, करीब दो वर्ष पहले पेट्रोल पंप का लाइसेंस बनवाने के नाम पर सिकंदरपुर निवासी कुमरपाल व महेश को नौ लाख रुपये नकद और 5.60 लाख रुपये ऑनलाइन दिए थे। दावा है कि रकम के लेनदेन से संबंधित वीडियो और फोन में ट्रांजेक्शन के साक्ष्य मौजूद हैं। आरोप है कि रकम लेने के बाद दोनों ने न तो पेट्रोल पंप का लाइसेंस बनवाया और न ही रुपये वापस किए। करीब चार माह पहले जब उसने रुपये वापस मांगे तो आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। साथ ही रुपये वापस करने से इन्कार कर दिया। थाना प्रभारी लवनीश चौधरी ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।
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