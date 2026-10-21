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Sambhal News: श्रीराम बरात में आकर्षण का केंद्र रहीं झांकियां

Wed, 21 Oct 2026 01:06 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Wed, 21 Oct 2026 01:06 AM IST
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Tableaux were the center of attraction in the Shri Ram wedding procession.
चंदौसी में बीएम क्लब की ओर से आयोजित राम बरात में शामिल मां काली की झांकी - संवाद - फोटो : Archive
चंदौसी (संभल)। बीएम क्लब के तत्वावधान में मंगलवार को बड़ा महादेव से श्रीराम बरात निकाली गई। राम बरात में रावण के पुतले के अलावा बाबा खाटू श्याम की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। राधा-कृष्ण के रूप में सजे कलाकारों ने नृत्य से सभी का मनमोह लिया। राम बरात मुख्य बाजारों से होकर वापस बड़ा महादेव पर पहुंचकर संपन्न हुई, जहां पर रावण के पुतले का दहन किया गया।
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श्रीराम बरात का शुभारंभ पालिकाध्यक्ष लता वार्ष्णेय ने फीता काटकर किया। बरात में सबसे आगे रावण के पुतले की झांकी चल रही थी। इसके पीछे मां काली की झांकी, खाटू श्याम जी का सिंहासन, भगवान भोलेनाथ की आकर्षक झांकी, माता वैष्णो देवी की झांकी, महाकाली का अखाड़ा और राधा-कृष्ण के स्वरूप में सजे कलाकार शामिल रहे। सबसे आखिर में राम दरबार की झांकी रही। मुख्य रथ के आगे लोग नतमस्तक करते हुए निकल रहे थे। बरात में डीजे और बैंड की धुनों पर युवा जमकर थिरकते नजर आए।
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जगह-जगह लोगों ने मां काली के स्वरूप के सामने गोले कटवाकर उनका आशीर्वाद लिया। श्रीराम बरात को देखने के लिए भीड़ उमड़ी रही। बड़ा महादेव से शुरू हुई राम बरात घंटाघर, बड़ा बाजार, घास मंडी, ब्रह्म बाजार और फड़याई बाजार से होते हुए पुनः अपने प्रारंभिक स्थल पर पहुंची। यहां श्रीराम के जयकारों के बीच रावण के पुतले का दहन किया गया। इस दौरान युवाओं ने जमकर आतिशबाजी छोड़ी। इस अवसर पर प्रमोद कुमार गुप्ता, अमित उर्फ मोनू, नितिन राघव, तरुण नीरज, रामा सक्सेना, शुभम कुक्कू शर्मा, मेघल गुप्ता, अमित गुप्ता, पंकज भोली, अमित बंसल, उत्सव, दक्ष और मयंक सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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