Sambhal News: सूबेदारगंज, चंडीगढ़ एक्सप्रेस सहित कई पैसेंजर ट्रेनें रहीं लेट

विज्ञापन

मंगलवार को चंडीगढ़ एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय सुबह 4.57 बजे के बजाय सुबह करीब सात बजे चंदौसी रेलवे स्टेशन पहुंची। वहीं, देहरादून जाने वाली सूबेदारगंज एक्सप्रेस भी सुबह 5.28 बजे के निर्धारित समय से करीब 49 मिनट की देरी से सुबह 6.17 बजे स्टेशन पर आई। इसके अलावा दिल्ली-बरेली पैसेंजर ट्रेन की लेटलतीफी ने यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशान किया। यह ट्रेन अपने तय समय सुबह 6.45 बजे के बजाय सुबह करीब 10.40 बजे चंदौसी रेलवे स्टेशन पहुंची।वहीं, बरेली-अलीगढ़ पैसेंजर ट्रेन भी सुबह 7.25 बजे के बजाय सुबह 8.16 बजे स्टेशन पर पहुंची। शाम को बरेली-मुरादाबाद मेमू ट्रेन भी अपने निर्धारित समय शाम 5:05 बजे के बजाय करीब सात बजे चंदौसी रेलवे स्टेशन आई। स्टेशन अधीक्षक राजू कुमार ने बताया कि संबंधित ट्रेनें अपने पूर्व के स्टेशनों से ही देरी से चल रही थी।