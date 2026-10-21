फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Several passenger trains, including the Subedarganj-Chandigarh Express, ran late.

Sambhal News: सूबेदारगंज, चंडीगढ़ एक्सप्रेस सहित कई पैसेंजर ट्रेनें रहीं लेट

Wed, 21 Oct 2026 01:07 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Wed, 21 Oct 2026 01:07 AM IST
विज्ञापन
Several passenger trains, including the Subedarganj-Chandigarh Express, ran late.
चंदौसी (संभल)। इन दिनों ट्रेनों की लेटलतीफी ने यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। मंगलवार को लंबी दूरी की ट्रेनों के साथ ही बरेली, अलीगढ़ और मुरादाबाद जाने वाली पैसेंजर ट्रेनें भी अपने निर्धारित समय से देरी से चंदौसी रेलवे स्टेशन पहुंची। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के इंतजार में यात्री परेशान नजर आए।
विज्ञापन


मंगलवार को चंडीगढ़ एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय सुबह 4.57 बजे के बजाय सुबह करीब सात बजे चंदौसी रेलवे स्टेशन पहुंची। वहीं, देहरादून जाने वाली सूबेदारगंज एक्सप्रेस भी सुबह 5.28 बजे के निर्धारित समय से करीब 49 मिनट की देरी से सुबह 6.17 बजे स्टेशन पर आई। इसके अलावा दिल्ली-बरेली पैसेंजर ट्रेन की लेटलतीफी ने यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशान किया। यह ट्रेन अपने तय समय सुबह 6.45 बजे के बजाय सुबह करीब 10.40 बजे चंदौसी रेलवे स्टेशन पहुंची।
विज्ञापन

वहीं, बरेली-अलीगढ़ पैसेंजर ट्रेन भी सुबह 7.25 बजे के बजाय सुबह 8.16 बजे स्टेशन पर पहुंची। शाम को बरेली-मुरादाबाद मेमू ट्रेन भी अपने निर्धारित समय शाम 5:05 बजे के बजाय करीब सात बजे चंदौसी रेलवे स्टेशन आई। स्टेशन अधीक्षक राजू कुमार ने बताया कि संबंधित ट्रेनें अपने पूर्व के स्टेशनों से ही देरी से चल रही थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed