Sambhal News: डंपर ने बाइक सवार दंपती को रौंदा, पति की मौत

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हादसे में पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतक की पहचान ओमकार सिंह यादव (36) निवासी गांव कैमा, थाना कैलादेवी के रूप में हुई है, जबकि पत्नी राजमाला (35) घायल हैं।दंपती नोएडा में मजदूरी कर परिवार पालता था और बाइक से गांव लौट रहा था। 108 एंबुलेंस से दोनों को जिला संयुक्त चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने ओमकार को मृत घोषित कर दिया। पत्नी की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया, बाद में परिजन उसे संभल के चंदौसी रोड स्थित एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उसकी हालत नाजुक बनी है।बाइक नंबर के आधार पर मृतक की पहचान डेढ़ घंटे बाद हो पाई। हादसे की सूचना पर परिजन अस्पताल पहुंचे तो शव देखकर रो-रोकर बुरा हाल हो गया। मृतक अपने पीछे तीन छोटे बच्चे विरलेश (11), अमित (10) और गौरव (7) छोड़ गया है। संभल सीओ कुलदीप सिंह ने बताया कि डंपर को मौके से पकड़ लिया गया है, चालक फरार हो गया। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिजनों की ओर से अभी तहरीर नहीं दी गई है।