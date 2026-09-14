Sambhal News: प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी महिला को मायके वाले ले गए

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पुलिस ने प्रेमी समेत चार लोगों को हिरासत में लेकर शांतिभंग की आशंका में कार्रवाई की है। वही, महिला प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ गई। इस जानकारी पर पहुंचे महिला के मायके वाले उसे उठाकर घर ले गए। इसके बाद यह हंगामा शांत हो सका।ग्रामीणों के अनुसार महिला का पति दिल्ली में मजदूरी करता है। महिला की कैलादेवी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक से फोन पर बातचीत होती थी। शनिवार रात महिला ने उसे घर बुला लिया। सुबह ससुराल पक्ष को शक होने पर कमरे की तलाशी ली गई तो प्रेमी पकड़ा गया। बताया गया कि शाम करीब पांच बजे महिला भी थाने के बाहर पहुंच गई और प्रेमी के साथ जाने की जिद करने लगी।इसी बीच महिला के मायके वाले भी थाने पहुंचे और समझाने का प्रयास किया लेकिन महिला जिद पर अड़ी रही। बाद में मायके वाले उसे जबरन ले गए। इस दौरान थाने के बाहर काफी भीड़ जुट गई। घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। गुन्नौर सीओ अंकित मिश्रा ने बताया कि पकड़ा गया युवक महिला के पति का रिश्तेदार है। पारिवारिक विवाद का मामला है। चार लोगों पर शांतिभंग की कार्रवाई की गई है।