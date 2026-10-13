फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Demand for an investigation into a payment made in the name of a deceased person.

Sambhal News: मृत व्यक्ति के नाम पर भुगतान के मामले की जांच की मांग

Tue, 13 Oct 2026 02:27 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:27 AM IST
विज्ञापन
Demand for an investigation into a payment made in the name of a deceased person.
संभल। विकासखंड पंवासा की ग्राम पंचायत औरंगपुर सिलैटा में मनरेगा योजना के तहत मृत व्यक्ति के नाम पर कार्य दर्शाकर भुगतान किया गया। ग्राम प्रधान अमर सिंह ने जिलाधिकारी को शिकायतीपत्र और शपथपत्र सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
विज्ञापन

शिकायत के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 में एक श्रमिक के नाम पर मिट्टी के कार्य की मांग दर्ज की गई थी। जबकि उनकी मृत्यु सितंबर 2010 में हो चुकी थी। इसके बावजूद, 10 नवंबर 2020 को ई-मस्टररोल के माध्यम से 1,407 रुपये का भुगतान किया गया। यह धनराशि श्रमिक के पुत्र की पत्नी के बैंक खाते में भेजी गई। उसका बैंक खाता मनरेगा पोर्टल पर फूल सिंह के नाम से दर्ज था।
विज्ञापन

एपीओ पवांसा कुलदीप सिंह ने बताया कि उन्हें औरंगाबाद सिलेटा में मृतक के नाम से धनराशि जारी होने के मामले की जानकारी नहीं है। संबंधित अभिलेखों और भुगतान प्रक्रिया की जांच से ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed