Sambhal News: चाचा-भतीजों में विवाद, धक्का लगने से ग्रामीण की मौत
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:39 AM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:39 AM IST
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सिरसी। हजरतनगर गढ़ी थाना क्षेत्र के गांव ऐंजरी में रविवार शाम घर के सामने बनी पेड़ी टूटने को लेकर सगे चाचा-भतीजों के परिवारों में विवाद हो गया। आरोप है कि धक्का लगने से हरपाल (56) सड़क पर गिरकर अचेत हो गए। परिजन उन्हें संभल के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संभल सीओ कुलदीप सिंह का कहना है कि मौत का कारण जानने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
मृतक हरपाल के बेटे चंदन सिंह ने बताया कि पिता ने धान बेचे थे। रविवार शाम धान खरीदने वाला व्यापारी ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर घर पहुंचा था। इसी दौरान ट्रैक्टर की चपेट में आने से ताऊ के घर की सीढ़ी टूट गई। इस बात को लेकर ताऊ के बेटे घर से बाहर आ गए। मृतक के बेटे ने आरोप लगाया है कि ताऊ के बेटों ने पहले गाली-गलौज की और मारपीट करने लगे।
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इस दौरान उसके पिता को धक्का दे दिया गया, जिससे वह सड़क पर गिरकर अचेत हो गए। बताया कि संभल के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। बताया कि घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। सीओ ने बताया कि अभी तहरीर नहीं मिली है। थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संभल सीओ कुलदीप सिंह का कहना है कि मौत का कारण जानने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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मृतक हरपाल के बेटे चंदन सिंह ने बताया कि पिता ने धान बेचे थे। रविवार शाम धान खरीदने वाला व्यापारी ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर घर पहुंचा था। इसी दौरान ट्रैक्टर की चपेट में आने से ताऊ के घर की सीढ़ी टूट गई। इस बात को लेकर ताऊ के बेटे घर से बाहर आ गए। मृतक के बेटे ने आरोप लगाया है कि ताऊ के बेटों ने पहले गाली-गलौज की और मारपीट करने लगे।
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इस दौरान उसके पिता को धक्का दे दिया गया, जिससे वह सड़क पर गिरकर अचेत हो गए। बताया कि संभल के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। बताया कि घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। सीओ ने बताया कि अभी तहरीर नहीं मिली है। थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।