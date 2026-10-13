Sambhal News: दंपती में विवाद, महिला ने तीन बच्चों को खिलाया जहर

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महिला ने खुद भी जान देने का प्रयास किया। परिजन और ग्रामीणों ने उसे किसी तरह रोक लिया। इसी दौरान बच्चों की हालत बिगड़ने की जानकारी परिजनों और ग्रामीणों को हुई। इसके बाद ही बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों ने बताया कि महिला का अपने पति से कई दिन से विवाद चल रहा था। महिला का पति शराब का आदी है।इसके चलते पति-पत्नी में आए दिन कहासुनी होती रहती थी। रविवार देर शाम महिला का पति नशे की हालत में घर पहुंचा था। इसके बाद विवाद और बढ़ गया। सोमवार सुबह करीब 10 बजे महिला ने अपनी चार वर्षीय बड़ी बेटी और ढाई वर्षीय जुड़वा बेटी व बेटे को कीटनाशक दवा खिलाई। निजी अस्पताल के चिकित्सक ने बताया कि बच्चों को कोई पदार्थ दिया गया है। इससे उनकी हालत बिगड़ी थी। फिलहाल उनकी हालत में सुधार है।ग्रामीणों के अनुसार, महिला और उसके पति के बीच लंबे समय से विवाद था। पति शराब का सेवन करता है। इसी कारण घर में अक्सर झगड़े होते थे। रविवार की देर शाम पति नशे की हालत में घर आया। इससे विवाद और गहरा गया। इसी विवाद के चलते महिला ने यह कदम उठाया।मामले की जानकारी मिली है। थाना पुलिस को जांच-पड़ताल के लिए लगाया गया है। किसी भी पक्ष ने अभी तक लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है।कुलदीप सिंह, सीओ