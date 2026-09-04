Sambhal News: कक्षा दो की छात्रा की बुखार से बिगड़ी तबीयत, मौत

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पिता संजय शर्मा ने बताया कि बृहस्पतिवार रात को दर्पण को तेज बुखार आया था। शुक्रवार सुबह अचानक उसकी हालत गंभीर हो गई। परिजन तुरंत उसे सीएचसी रजपुरा लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद छात्रा को मृत घोषित कर दिया। सीएचसी रजपुरा के चिकित्सा प्रभारी डॉ. पवन कुमार गुप्ता ने बताया अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी।मौत के वास्तविक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम न होने के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। मासूम दर्पण गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती थी। उसकी अचानक मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मां बार-बार बेहोश हो रही थी।संवाद