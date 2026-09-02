Sambhal News: चंदौसी बार एसोसिएशन का कार्यकाल पूरा होने पर कार्यकारिणी भंग, अब होंगे चुनाव

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अध्यक्ष एवं सचिव ने बताया कि विभिन्न मदों से प्राप्त धनराशि को मिलाकर बार फंड में लगभग 35 लाख 60 हजार रुपये प्राप्त हुए। इसमें से 20 लाख रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर, दो लाख रुपये अधिवक्ताओं की आर्थिक सहायता, 1 लाख 80 हजार रुपये बार डायरी वितरण, कर्मचारियों के वेतन एवं समारोह आदि पर खर्च के बाद बार फंड में चार लाख 50 हजार रुपये की धनराशि शेष है। इसके अलावा तीन लाख 50 हजार रुपये की एफडी इसी वर्ष परिपक्व होने जा रही है।अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने बताया कि शेष कार्य आम सहमति और एल्डर कमेटी की सहमति से कराए जाएंगे। कई अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष, सचिव एवं पूरी कार्यकारिणी द्वारा वर्षभर किए गए कार्यों की सराहना की तथा भविष्य में निर्वाचित होने वाली कार्यकारिणी से भी उत्कृष्ट कार्य की अपेक्षा जताई। अध्यक्ष एवं सचिव ने एल्डर कमेटी के चेयरमैन अनिल कुमार गुप्ता तथा सदस्य शकील अहमद वारसी, मो. समीर सैफी, राजन बहादुर और लोकेंद्र शर्मा से आगामी चुनाव समय से संपन्न कराने का अनुरोध किया। एल्डर कमेटी ने भी पूर्व की भांति निष्पक्ष एवं समय से चुनाव कराने का आश्वासन दिया। अध्यक्षता जेएन मिश्रा ने की।अधिवक्ताओं की रही भागीदारीइस अवसर पर श्रीगोपाल शर्मा, सुरेश चंद सिंह, सुभाष चंद्र पुजारी, नितिन कुमार सिंह, तौसीफ अहमद उर्फ मिक्की मियां, राजीव शर्मा, हरवीर यादव, शमीम अहमद, जहांगीर, मलखान सिंह, इसरार खां, योगेश चौहान, मनोज वाष्णेय, पवन राघव, लवकुश राघव, दीपक चौधरी, अनुराग सिंह, कविता चौहान, नीलम, किरन शर्मा सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।