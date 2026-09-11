छावनी में तब्दील हुआ बिसारू गांव: मदरसे पर गेट लगाने को लेकर विवाद, मौके पर पहुंचे एसपी ने संभाला मोर्चा

इस बीच, गांव बिसारू छावनी में तब्दील हो गया। अगले दिन शुक्रवार को सुबह से ही सीओ स्तुति सिंह व प्रभारी इंस्पेक्टर राजीव कुमार मलिक मय पुलिस टीम के सुरक्षा व्यवस्था बनाने में जुटे रहे। सीओ ने दोपहर करीब साढ़े बारह बजे पुलिसकर्मियों के साथ गांव के कई गली-मोहल्लों में पैदल मार्च किया। इसके बाद एसडीएम चंदौसी आशुतोष तिवारी व सीओ ने गांव पहुंचे राज्यमंत्री प्रतिनिधि चंद्रसेन दिवाकर छोटू, विशाल चौहान, विजय यादव व मुकेश कुमार आदि से बातचीत कर ग्रामीणों को समझाने की बात कही। बाद में, दोपहर करीब डेढ़ बजे कुछ जिम्मेदार लोगों को तहसील चंदौसी परिसर में आकर अपनी बात रखने को कहा। इसके बाद, ग्रामीणों को समझा-बुझाकर तथा पूरे प्रकरण में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन देते हुए दोनों अधिकारी मौके से चले गए। वहीं, विवादित स्थल समेत गांव के प्रमुख गली-मोहल्लों व स्थानों व पुलिस की तैनाती रही।