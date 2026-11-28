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चंदौसी के विकास नगर निवासी पूजा यादव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके पति सत्येंद्र यादव ने अपने रिश्तेदारों को छह लाख रुपये उधार दिए थे। रुपये वापस मांगने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि 13 नवंबर को उनके पति के साथ लेखपाल कॉलोनी में लाठी-डंडों से मारपीट की गई।आरोपियों ने उनके पति को जान से मारने की नीयत से हमला किया, जिसमें वह घायल हो गए। थाना प्रभारी लवनीश चौधरी ने बताया कि पुलिस ने तहरीर व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर चंद्रप्रकाश, शिव बहादुर, राज कुमार, सुमन, चंचल और देवश्री देवी निवासी लेखपाल कॉलोनी समेत तीन-चार अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। संवाद