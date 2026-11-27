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असमोली। ऐंचोड़ा कंबोह थाना पुलिस ने किन्नरों के बीच मारपीट के मामले में 14 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। यह कार्रवाई अमरोहा जिले के शाहबाद उझारी निवासी मुजाहिर उर्फ सोनिया की तहरीर पर हुई। सोनिया ने पुलिस को बताया कि 24 नवंबर को वह दारापुर गांव में शादी में आए थे। यहां कुछ लोगों ने मिलकर मारपीट कर दी। इलाके में आने पर 25 लाख रुपये दंड देने की मांग की। सीओ अमन सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर खुश्बू, चांद, आमिर, पायल, हसीना, रानी, काजल, चाहत, टीना, आरजू, सिमरन, शालू उर्फ शानू, इकबाल उर्फ फूल और मुस्कान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की जांच कराई जा रही है। संवाद