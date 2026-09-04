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Sambhal News: भाई पर कुल्हाड़ी से हमला, रिपोर्ट दर्ज

Fri, 04 Sep 2026 11:58 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Fri, 04 Sep 2026 11:58 PM IST
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Axe attack on brother; case registered.
गुन्नौर। कोतवाली क्षेत्र में पत्नी और बच्चों से मारपीट का विरोध करने पर एक युवक ने अपने भाई पर कुल्हाड़ी और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में पीड़ित के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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यह घटना एक सितंबर की दोपहर करीब डेढ़ बजे मोहल्ला पुर्वइयां में हुई। पीड़ित वजाहत अली ने पुलिस को बताया कि उसका भाई सहाबत उर्फ प्रिंस कोई काम नहीं करता। वह अक्सर रुपये मांगने को लेकर घर में विवाद करता है। सहाबत अपनी पत्नी तबस्सुम और बच्चों के साथ भी मारपीट करता रहता है। घटना के दिन सहाबत अपनी पत्नी से रुपये मांग रहा था। पत्नी के मना करने पर वह उससे मारपीट करने लगा। वजाहत अली बीच-बचाव करने पहुंचे तो सहाबत ने उन पर हमला कर दिया। उसने लात-घूंसों, लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी से वार किया।
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हमले के बाद वजाहत अली के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें आईं। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और डायल 112 को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी सहाबत जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। कोतवाली प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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