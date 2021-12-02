Sambhal News: वाहनों में अवैध रूप से एलपीजी भरने का आरोप

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एआरओ कमलेश कुमार के मुताबिक, पूर्ति निरीक्षक आशीष कुमार के नेतृत्व में टीम ने मुरादाबाद-आगरा हाईवे किनारे काली मंदिर रोड पर एक दुकान में छापा मारा। टीम को मौके पर 14 रसोई गैस सिलिंडर रखे मिले। इन रसोई गैस सिलिंडरों को रखे जाने को लेकर दुकानदार की ओर से किसी भी प्रकार के अभिलेख नहीं दिखाए जा सके। मौके पर वाहनों में रसोई गैस की अवैध रिफिलिंग में प्रयोग होने वाले उपकरण भी मिले। इससे प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हुआ कि मौके पर रसोई गैस की वाहनों आदि में अवैध तौर पर रिफिलिंग की जाती है।एआरओ ने बताया कि दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र भेजा जा रहा है। उच्चाधिकारियों के आदेश के बाद ही आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई होगी।