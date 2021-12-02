Sambhal News: छत से गुजर रही बिजली लाइन के करंट से पांच साल की बालिका झुलसी

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पीड़ित पिता सुनील कुमार ने बताया कि उनके मकान की छत के ऊपर से एलटी लाइन के तार गुजर रहे हैं। बेटी सुमेदा अन्य बच्चों के साथ छत पर खेल रही थी। खेलते-खेलते वह अचानक बिजली के तारों की चपेट में आ गई। करंट लगने से बच्ची बुरी तरह झुलस गई और मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ी। आरोप है कि उन्होंने कई बार बिजली निगम से छत के ऊपर से गुजर रहे तारों को हटाने की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं बिजली निगम के जेई लेखराज सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है। अगर कहीं तार छत से गुजर रहे हैं तो उनको दिखवाया जाएगा।