Sambhal News: दो घरों के चिराग बुझे... भुलावई और बनियाखेड़ा में मातम

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हादसा बृहस्पतिवार की रात करीब दो बजे हुआ था। एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी । हादसे में विक्रम और यशपाल की मौके पर ही मौत हो गई। भुलावई निवासी सौदान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनका मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है।दोनों युवकों की मौत की खबर से भुलावई और बनियाखेड़ा गांवों में गहरा शोक है। शुक्रवार को शव गांव पहुंचने पर माहौल गमगीन हो गया। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था और जवान बेटों की मौत से परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। गमगीन माहौल में दोनों युवकों का गांव में ही अंतिम संस्कार किया गया।पूजा के लिए गए थे युवकविक्रम, यशपाल और सौदान सोमवार रात को अपने गांव के अन्य लोगों के साथ राजस्थान गए थे। वे चार आइशर कैंटरों से बागढ़ स्थित जाहरवीर मंदिर में पूजा करने पहुंचे थे। विक्रम अपनी सीएनजी बाइक भी साथ ले गया था। बृहस्पतिवार की रात वे बाइक से पेट्रोलपंप जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ।